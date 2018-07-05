Совет Евросоюза продлил экономические санкции против России

Совет Европейского союза продлил экономические санкции против конкретных секторов российской экономики до 31 января 2019 года. В заявлении ЕС на эту тему говорится, что решение последовало после оценки президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Европейском совете от 28–29 июня 2018 года о состоянии осуществления Минских соглашений, с которыми связаны санкции. Совет принял это решение единогласно в соответствии с правилом для всех таких решений.

Эти меры нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы российской экономики, а также на сферу товаров двойного назначения. Они были первоначально введены 31 июля 2014 года в течение одного года в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине, и усилены в сентябре 2014 года.

Экономические санкции, продленные этим решением, включают: ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для пяти основных государственных мажоритарных компаний и их мажоритарных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также трех крупных российских энергетических и трех оборонных компаний; введение запрета на экспорт и импорт на торговлю оружием; установление запрета на экспорт товаров двойного назначения для военного использования или военных пользователей в России; ограничение доступа России к определенным чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.