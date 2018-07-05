Невеселая прогулка. Артистов "Театра.doc" задержали для беседы

Артисты и сотрудники "Театра.doc" были задержаны оперативниками центра "Э" поздно вечером 4 июля в центре Москвы. Проведя более двух часов в полицейском участке, молодые люди без всяких объяснений были отпущены на свободу

Артисты и сотрудники московского "Театра.doc" прогуливались вечером после спектакля "Взрослые снаружи" в районе Покровки. Ближе к полуночи у парка Чистых прудов к ним неожиданно подошли пятеро мужчин в штатском и один в полицейской форме. По словам актрисы Марии Чупринской, не представившиеся "люди в черном" стали показывать ей и ее коллегам Елене Носовой и Алисе Сафиной их снимки из фейсбука, связанные с украинским режиссером Олегом Сенцовым. Неизвестные в штатском называли девушек по именам и фамилиям, хотя те не предъявляли никаких документов.

Перепалка с силовиками продолжалась более получаса. Удар в живот получила актриса Татьяна Демидова, но ее не стали задерживать. Остальные члены труппы театра оказались в автозаке. У режиссера Александра Кудряшова, снимавшего происходящее на телефон, отобрали устройство и стерли почти все записи, затем девятерых сотрудников театра и их знакомого привезли в ОВД "Басманное". Информация о задержании артистов попала в сети, к полицейскому участку стали съежатся друзья и коллеги артистов. По описаниям и снимкам задержанные актеры узнали среди людей в штатском оперативника из Центра по противодействию экстремизму Алексея Окопного. Труппа "Театра.doc" провела в полицейском участке более двух часов, им не предъявили никаких обвинений и даже не составили протоколов о задержании. Мария Чупринская, которая вот уже больше трех недель распространяет со своими коллегами из творческой среды информационные листовки в поддержку Олега Сенцова, считает, что власти начали откровенный процесс запугивания гражданских активистов.

Ранее, 18 июня в центре Москвы полиция задержала актеров "Театра.doc", которые раздавали листовки на иностранных языках о деле украинского режиссера Олега Сенцова, который был осужден в России по обвинению в терроризме и с середины мая держит голодовку. Марии Чупринской и нескольким ее коллегам грозит наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов. Суд назначили на 24 июля. Чупринская раздает листовки с 11-го дня голодовки Сенцова.