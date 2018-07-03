В Петербурге задержали активистов движения "Солидарность"

В Санкт-Петербурге полиция задержала активистов движения "Солидарность" Ольгу Смирнову и Владимира Шипицина. Они раздавали листовки в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России на 20 лет по обвинению в подготовке теракта. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Активистов отвезли в отдел полиции. Задержание может быть связано с поступившей к полицейским информацией о том, что Смирнова и Шипицин участвовали в некой несогласованной акции 26 июня.

14 мая Сенцов начал голодовку с требованием освободить из российских тюрем и колоний украинских политзаключенных. Согласно данным правозащитников, в России по политическим мотивам отбывают срок 64 украинца. Адвокат Дмитрий Динзе рассказал Радио Свобода, что состояние здоровья Сенцова ухудшается, у него могут отказать почки.



Украинский режиссер осужден в России по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Россией Крыму. Сенцов свою вину не признаёт. Адвокаты и правозащитники называют дело сфабрикованным и утверждают, что показаний против Сенцова сотрудники ФСБ России добились пытками.