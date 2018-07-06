"Диссернет": треть диссертации топ-менеджера Russia Today – плагиат

Участники сообщества "Диссернет" нашли плагиат в диссертации директора информационного вещания Russia Today America, кандидата социологических наук Михаила Солодовникова. Солодовников защитил ее в МГУ в 2011 году.

"Диссернет" обнаружил заимствования на 54 из 150 страниц диссертации, которая называется "Цензура как механизм социального контроля: социологический анализ". Заимствования были сделаны из ряда учебных пособий и публикаций в журнале "Власть".

В связи с этим диссертационный совет Московского государственного лингвистического университета рекомендовал лишить Солодовникова ученой степени.

Ранее "Диссернет" находил плагиат в научных работах ряда крупных российских чиновников - в частности, директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина и министра культуры Владимира Мединского. Однако президиум Высшей аттестационной комиссии выступил против лишения Мединского степени доктора исторических наук.