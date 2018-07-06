Ройзман подтвердил подлинность отчета мэрии о борьбе с критикой

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман подтвердил достоверность отчета администрации Екатеринбурга о борьбе с известным блогером Ильей Варламовым, который раскритиковал положение дел в городе.

Ранее Варламов рассказал, что среди ставших доступными в поисковой выдаче "Яндекса" файлов Google Docs обнаружился отчет администрации Екатеринбурга о борьбе с его публикациями. Блогер побывал в городе за несколько дней до старта чемпионата мира по футболу и раскритиковал Екатеринбург за плохую инфраструктуру и неготовность достойно принять гостей.

В отчете мэрии, как утверждал он, есть рекомендация подготовить "от имени блогера-местного жителя и блогера-туриста репортаж об удобстве парков и улиц Екатеринбурга" – в противовес тому, что писал Варламов. Также авторы отчета планировали "максимально связать" готовящийся материал "с темой Ройзмана", доказав, что это "очередной пример", когда глава города, выбранный не как "крепкий хозяйственник", а как популярная политическая фигура, не способен эффективно поддерживать городское хозяйство и крупные федеральные проекты.

Пресс-служба мэрии Екатеринбурга назвала документ "фейком, который нет смысла комментировать". Также представители администрации заявили, что вообще не работают в Google Docs "из-за требований безопасности".

Евгений Ройзман, в свою очередь, написал в Твиттере: "Никакой это не фейк. Просто думали, что никто не узнает. Некрасивая история".

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4 июля в поисковой выдаче "Яндекса" появились файлы пользователей сервиса Google Docs, не защищенные настройками приватности. Благодаря утечкам стало, в частности, известно о том, что администрация Северного округа Москвы хранит персональные данные 23 тысяч избирателей района Восточное Дегунино (это 40% от всех зарегистрированных в районе избирателей) для их предвыборной отработки силами управы и работниками соцзащиты.