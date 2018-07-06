Обвиняемого по делу "Сети" Пчелинцева обнаружили в изоляторе Петербурга

Обвиняемый по делу сообщества "Сеть" Дмитрий Пчелинцев обнаружен членами общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в изоляторе временного содержания в Санкт-Петербурге, сообщает издание "Медиазона". 4 июля антифа-активиста увезли из пензенского СИЗО для следственных действий. Куда именно отправили обвиняемого, руководство учреждения отказывалось сообщить.

По словам членов ОНК, Пчелинцев рассказал, что из Пензы его увезли сотрудники Федеральной службы безопасности. Оперативники якобы не оказывали на него давления, кормили и, как выразился антифашист, "пытались задобрить". В изоляторе Пчелинцев смог сообщить о своем состоянии здоровья и хронических заболеваниях.

Осенью 2017 года в Пензе арестовали шестерых антифа-активистов, в начале 2018 года в Петербурге были отправлены под стражу еще двое. По версии следствия, антифашисты создали некую группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма". Дмитрий Пчелинцев и еще несколько обвиняемых по делу "Сети" сообщили о пытках. Российские правоохранительные органы эту информацию отрицают.