В Москве активистов задержали за наклейки в поддержку Сенцова

В Москве полиция в пятницу вечером задержала двоих активистов, которые расклеивали наклейки в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. По данным правозащитного портала "ОВД-Инфо", задержание произошло после того, как активисты наклеили одну из наклеек на автозак в районе Серпуховской. Их доставили в отделение полиции.

Накануне, в 54-й день голодовки Сенцова, в Москве состоялся концерт в его поддержку. В нем приняли участие коллеги режиссера, актеры, поэты, журналисты, а также его адвокат. Мероприятие прошло без инцидентов.

В августе 2015 года режиссер Олег Сенцов и анархист Александр Кольченко были признаны виновными по делу о создании террористического сообщества, совершении и планировании терактов на территории аннексированного Крыма. Сенцов получил 20 лет колонии строгого режима, Кольченко – 10 лет колонии. Оба осужденных свою вину отрицают. Правозащитники признали их политзаключенными.​

14 мая Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии в Лабытнанги, требуя освобождения украинских политзаключенных в России. После многочисленных акций в поддержку Сенцова в Кремле заявили, что общественный резонанс не повлияет на процедуру обмена украинца на россиян.