СМИ: Рыбку и Лесли задержали по наводке "иностранного осведомителя"

Настя Рыбка, Алекс Лесли и еще шесть человек, которых власти Таиланда обвиняют в организации проституции в составе преступной группы, были задержаны по наводке некоего "иностранного осведомителя". Об этом сообщает The Bell со ссылкой на материалы следствия.

Имя и происхождение "информатора" не называется. По данным издания, он решил пройти секс-тренинг, остался недоволен и написал заявление в полицию, передав туда несколько видеозаписей. Этот же "иностранец" присутствовал на занятии, во время которого задержали Рыбку и Лесли, и подал полиции сигнал "можно входить".

Отец Алекса Лесли в беседе с The Bell утверждает, что раньше подобные тренинги в Таиланде обходились без вмешательства полиции. Он также связал задержание своего сына и его знакомых с расследованием Алексея Навального, хотя в материалах дела оно не упоминается.

Статьи, по которым предъявлены обвинения, предусматривают до двадцати лет лишения свободы, пишет The Bell. Суд назначен на 19 июля.

Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), Алекс Лесли (Александр Кириллов) и еще несколько человек были задержаны в Паттайе в конце февраля. По данным властей, они организовывали "секс-тренинги", не имея разрешения на работу в Таиланде. Позднее их обвинили в создании преступного сообщества, сговоре и организации проституции.

Анастасия Вашукевич стала известна после расследования оппозиционера Алексея Навального о предполагаемых коррупционных связях миллиардера Олега Дерипаски и заместителя главы правительства России Сергея Приходько. Летом 2016 года олигарх и чиновник, якобы плавая вместе на яхте, обсуждали вмешательство в американские выборы. На этой яхте в числе других девушек из эскорт-агентств была и Вашукевич. Она утверждает, что владеет некими подробностями организации вмешательства в выборы президента США, которые узнала из разговора Дерипаски и Приходько.​

После задержания в Таиланде Вашукевич заявила, что готова передать эту информацию американским спецслужбам в обмен на помощь в освобождении. В Госдепартаменте США позднее заявили, что знают о задержании Рыбки, но в ведомстве не уверены, что ее сведения представляют какой-либо интерес.