Цукерберг вошел в тройку самых богатых людей мира

Основатель Facebook Марк Цукерберг обошел инвестора Уоррена Баффета, заняв третье место в списке самых богатых людей планеты. Впереди него только Джефф Безос из Amazon и Билл Гейтс из Microsoft. Таковы последние данные Bloomberg.
Таким образом, вся первая мировая тройка миллиардеров на сегодня — деятели индустрии высоких технологий. На настоящий момент, согласно индексу Bloomberg, предприниматели в отрасли IT владеют примерно пятой частью всего капитала, принадлежащего 500 самых богатых людей Земли, что превышает удельный вес любой другой сферы бизнеса в индексе.
В тройку лидеров Цукерберг попал в результате удорожания на 2,4 процента акций Facebook, цена которых пробила в пятницу исторический максимум. Состояние 34-летнего Цукерберга достигло 81,6 миллиардов долларов, что на 373 миллиона больше, чем у 87-летнего Баффета, главы конгломерата Berksire Hathway.Из-за скандала вокруг использования российскими хакерами платформы Facebook в преддверии последних президентских выборов в США акции компании в марте сильно упали, однако сохраняющееся доверие участников рынка позволило ей отыграть потери.
Уоррен Баффет, некогда самый богатый человек в мире, начал терять рейтинг в 2006 году после того, как развернул широкомасштабную филантропическую деятельность. С тех пор он передал 290 миллионов акций Berksire Hathway различным благотворительным организациям, в первую очередь, Фонду Билла и Мелинды Гейтс. Стоимость этих акций превыcила на настоящий момент 50 миллиардов. Марк Цукерберг обещал передать на благотворительность на протяжении всей жизни 99 процентов своего состояния.
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