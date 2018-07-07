В Томске двое полицейских получили условные сроки за пытки

В Томской области двое полицейских из Верхнекетского района получили условные сроки за пытки задержанного. Суд признал их виновными в превышении должностных полномочий и назначил наказание в виде 4,5 и 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком. Их также лишили служебных званий МВД, сообщили корреспонденту "Сибирь.Реалии" в пресс-службе областного следственного комитета.

По версии следствия, в мае 2016 в отделении полиции поселка Белый Яр двое сотрудников силой заставили задержанного написать явку с повинной. Они заранее спланировали свои действия, чтобы повысить показатели свой работы по выявлению и раскрытию преступлений.

Местного жителя обвинили в краже дизельного топлива у одной из компаний, во время допроса ему угрожали и применяли насилие. После того, как он отказался давать признательные показания, один из полицейских начал избивать его неизвестным предметом по ногам.

В ведомстве сообщили, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.