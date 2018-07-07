Погранслужба ЕС обеспокоена новым маршрутом мигрантов

Директор Европейской пограничной службы Frontex выразил опасение в связи расширением нового маршрута, которому беженцы прибывают в Европу. Как заявил Фабриче Леджери в интервью изданию Welt am Sonntag, новый маршрут проложен из Марокко в Испанию. Выдержки интервью опубликованы на сайте издания 7 июля.

Только в июне число случаев нелегального пересечения испанской границы беженцами из стран Африки достигало шести тысяч. Примерно в половине из них речь шла о марокканцах, остальные мигранты были выходцами из Западной Африки. По мнению главы Frontex, новый маршрут может стать в скором времени одним из основных.

По данным Международной организации по миграции, в 2017 году свыше 22 тысяч 400 беженцев высадились на побережье Испании – почти в три раза больше, чем в 2016-м.

Фабриче Леджери поддержал планы, выработанные на саммите ЕС 28-29 июня по открытию за пределами Евросоюза лагерей для мигрантов, спасенных в Средиземном море. Об отказе поддержать инициативу ЕС Брюсселя по созданию подобных центров уже заявили Египет, Албания, Марокко, Тунис и Алжир.