Меркель и Зеехофер достигли компромисса по миграции

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер и канцлер ФРГ Ангела Меркель пришли к соглашению по миграционному вопросу. Об этом Зеехофер заявил поздно вечером в понедельник, 2 июля, сообщается на сайте "Немецкой волны"

После интенсивных переговоров между Христианско-демократическим союзом (ХДС) во главе с Ангелой Меркель и Христианско-социальным союзом (ХСС) Хорста Зеехофера стороны "достигли соглашения о том, как в будущем предотвратить нелегальную миграцию на границе Германии и Австрии". Глава МВД и лидер ХСС отказался от объявленного ранее намерения уйти в отставку с обоих постов.

Меркель заявила о "хорошем компромиссе", к которому пришли участники переговоров. В частности, предполагается создание в Германии транзитных центров для беженцев. "В ЕС сохранен дух партнерства и в то же время сделан решающий шаг по упорядочению вторичной миграции", подчеркнула канцлер.

Зарегистрированные в других государствах Евросоюза мигранты могут быть на короткий срок размещены в транзитных центрах, а затем депортированы в соответствующие страны ЕС. Если Германия и другое государство Евросоюза не заключали соглашение, которое регулирует процедуру возвращения беженцев, мигрантов будут останавливать на немецкой границе и не допускать на территорию ФРГ.

Накануне глава немецкого МВД, также занимающий пост председателя ХСС с 2008 года, заявил на заседании руководства партии, что в течение ближайших трех дней намерен покинуть обе эти должности. Он выступил с критикой договоренностей, которые были достигнуты на саммите ЕС по беженцам.

28-29 июня страны ЕС согласовали ряд мер по ограничению притока беженцев - в частности, расширение полномочий и увеличение состава пограничной службы ЕС Frontex, открытие лагерей для беженцев в Северной Африке и возможность создать в ЕС закрытые лагеря для мигрантов, чьи прошения об убежище находятся на рассмотрении. Кроме того, Испания и Греция выразили готовность принимать обратно беженцев, если немецкие правоохранители на границе с Австрией установят, что их данные уже внесены в общую базу EURODAC.