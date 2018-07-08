Американский сенатор сомневается в эффективности санкций против России

Сенатор-республиканец Рон Джонсон сомневается в действенности американских экономических санкций в отношении России. “Неужели кто-то всерьез может думать, что экономические санкции, которые мы ввели против России, на самом деле работают?“, - заявил Джонсон, вернувшийся на днях из официальной поездки в Россию.

По оценке сенатора, куда более эффективными оказались меры, принятые против ряда крупных российских бизнесменов, близких Кремлю. “Простым людям абсолютно все равно, что какой-то олигарх не сможет купить себе новый многомиллионый особняк в Лондоне, а сами они от этих мер не страдают“, - отметил сенатор.

В марте администрация Трампа ввела санкции в отношении пяти юридических и девятнадцати физических лиц в России, причастных к вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году. В апреле под санкции попали дополнительно семь российских олигархов и их компании.

Джонсон входил в группу законодателей-республиканцев, отправившихся в Москву на время парламентских каникул, приуроченных к Дню независимости США. Поездка делегации в составе восьми человек, семи сенаторов и одного члена Палаты представителей, была первым визитом членов Конгресса в Россию с момента аннексии Крыма.

Американская делегация имела беседы с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, председателем Госдумы Вячеславом Володиным и другими официальными лицами, но встреча с президентом России Владимиром Путиным, на которую рассчитывали гости, не состоялась.