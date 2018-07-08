Помпео отверг обвинения КНДР в "гангстерском" поведении

Госсекретарь США Майк Помпео отверг северокорейские обвинения в "гангстерском" поведении и сказал, что санкции будут сохраняться до тех пор, пока Пхеньян не последует за обещанием лидера Ким Чен Ына избавиться от ядерного оружия.

"Санкции будут оставаться в силе до окончательной, полностью подтвержденной денуклеаризации, как было согласовано с председателем Кимом Чен Ыном", - подчеркнул Помпео 8 июля в Токио после переговоров со своими японскими и южнокорейскими коллегами. Северная Корея обвинила Соединенные Штаты в том, что во время поездки Помпео в Пхеньян, они предъявили "гангстерские" требования, заставляющие КНДР отказаться от ядерного оружия.

"Американская сторона смогла выступить только односторонними и гангстерскими требованиями о денуклеаризации", - заявил 7 июля официальный представитель МИД КНДР.

Северная Корея ранее критиковала, как выразились власти в Пхеньяне, "прискорбный" подход Вашингтона во время переговоров с Помпео. Комментарии противоречат словам Помпео, который сообщил, что в ходе переговоров со старшими северокорейскими официальными лицами обе стороны добились прогресса по "почти всем центральным вопросам".

Представитель МИД КНДР выразил сожаление, что делегация Помпео настаивает на односторонней полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации. "Переговоры на высоком уровне на этот раз привели нас к опасной ситуации, когда может быть поколеблена наша непоколебимая воля к денуклеаризации, а не укрепление доверия между КНДР и США", - сказал представитель МИД. Выступая в Токио, Помпео сказал: "Если эти просьбы считают гангстерскими, то мир - гангстер", отметив, что Организация Объединенных Наций настаивает на денуклеаризации.