В Новом Уренгое задержан организатор акции против пенсионной реформы

В Новом Уренгое прошел митинг КПРФ против изменений в пенсионной системе России. Акция протеста была согласована мэрией. Ожидалось, что в ней примут участие 20 человек, сообщается на сайте Ura.ru. Как рассказала руководитель ямальских коммунистов Елена Кукушкина, такое количество было согласовано с учетом отпускного периода ямальцев. На большее количество пришедших никто не рассчитывал, местным СМИ было рекомендовано не анонсировать и не освещать мероприятие.

Однако, к месту акции пришли 27 человек. После митинга КПРФ был задержан и доставлен в отделение полиции руководитель местного отделения коммунистов Александр Шмаль. Организатор митинга в газовой столице России, секретарь окружкома КПРФ по организационно-партийной и кадровой работе дал полиции письменное объяснение почему на митинг пришло больше людей, чем заявлялось первоначально. В региональном управлении внутренних дел вопрос о задержании организатора митинга в Новом Уренгое оставили без комментария, сообщает Ура.Ру