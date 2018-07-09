Задержаны руководители "Мемориала" и "Гражданского содействия"

На Манежной площади в Москве полиция задержала председателя совета правозащитного центра "Мемориал" Олега Орлова и председателя комитета "Гражданское содействие" Светлану Ганнушкину, вышедших с одиночными пикетами в поддержку арестованного в Чечне правозащитника Оюба Титиева.

Ганнушкина и Орлов держали в руках плакаты "Свободу Оюбу Титиеву!". После задержания их доставили в ОВД "Китай-город". По словам полицейских, на правозащитников будет составлен протокол за нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия.

​Главу грозненского "Мемориала" Оюба Титиева судят в Чечне по обвинению в хранении наркотиков. Правозащитник заявил, что пакет с запрещенным веществом под пассажирское сиденье его автомобиля был подброшен полицией. Правозащитные организации считают дело сфабрикованным и требуют освободить Титиева.