Суд в Чечне отказался переносить рассмотрение дела Титиева в Москву

Верховный суд Чечни отказался перенести в Москву рассмотрение уголовного дела главы грозненского отделения "Мемориала" Оюба Титиева, которого обвиняют в хранении наркотиков. Об этом сообщает телеграм-канал правозащитного центра.

Адвокаты настаивали на переносе дела в столицу из-за того, что некоторые представители стороны защиты Титиева не живут в Грозном. Юристы правозащитника заявили, что высказывания главы Чеченской республики Рамзана Кадырова о наркомании Титиева нарушают презумпцию невиновности и влияют на решение судьи. Суд отклонил все ходатайства защиты и продлил арест обвиняемому до 25 июля.

Оюба Титиева судят в Чечне по обвинению в хранении марихуаны, он содержится под стражей. Правозащитник заявил, что пакет с запрещенным веществом под пассажирское сиденье его автомобиля подбросил полицейский. Титиев и правозащитные организации считают дело сфабрикованным и требуют освободить главу чеченского "Мемориала".

Защита заявляла о необходимости перевести расследование дела на федеральный уровень и не допустить, чтобы Титиева судили в Чечне, власти которой неоднократно выступали с резкой критикой правозащитных организаций.