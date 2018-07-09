ЕС и Украина проводят ежегодный саммит в Брюсселе

Президент Украины Петр Порошенко выразил оптимизм в связи открывшимся в понедельник в Брюсселе саммите ЕС-Украина.

По прибытии в столицу Бельгии Порошенко заявил, что настроен очень оптимистично, особенно в связи с тем, что саммит состоялся и что в нем участвуют Грузия и Украина. "Это очень позитивный факт", - добавил он.

Европейский союз и Украина проводят ежегодный саммит 9 июля, где, как ожидается, обсудят такие темы, как реформы на Украине, российский захват Крыма в 2014 году и поддержку сепаратистов на востоке Украины.

Саммит в Брюсселе, в котором принимает участие президент Украины Петр Порошенко, станет первым после того, как в сентябре вступило в силу Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной.

Первоначальное соглашение было намечено в ноябре 2013 года. Но президент Украины (в то время Виктор Янукович) отошел от него под давлением Москвы, что привело к массовым уличным протестам в феврале 2014 года. В результате протестов Янукович был отстранен от власти. Россия ответила аннексией Крыма и оказанием военной и экономической поддержки сепаратистам в войне против Киева, в результате которой на востоке Украины погибло более 10 300 человек.