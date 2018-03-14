"Мемориал" признал сторонника Мальцева политзаключенным

Правозащитный центр "Мемориал" признал политическим заключенным участника запрещенного в России движения "Артподготовка" Романа Марьяна. Активист был арестован судом в ноябре прошлого года по обвинению в подготовке массовых беспорядков. Правозащитники считают арест Марьяна безосновательным.

По мнению "Мемориала", в деле активиста нет точных данных о том, что Марьян участвовал в подготовке массовых вооруженных беспорядков. Правозащитники считают, что у обвиняемого не было оружия, он не пытался его приобрести или обучиться навыкам стрельбы. В заявлении "Мемориала" говорится, что Марьяна "преследуют в связи с его активной ненасильственной оппозиционной деятельностью, чтобы запугать российскую оппозицию".

В ноябре 2017 года Роман Марьян был задержан сотрудниками ФСБ в поезде из Красноярска в Москву. Активист ехал в столицу для участия в "Русском марше" 4 ноября.

"Артподготовка" – движение, организованное политиком Вячеславом Мальцевым, который неоднократно заявлял о необходимости революции в России. Сам Мальцев покинул Россию из-за возбужденного в отношении него уголовного дела. "Артподготовка" признана судом экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в стране.