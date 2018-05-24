Вернуться, но не сейчас. Что показало заявление Юлии Скрипаль

Первое публичное заявление Юлии Скрипаль – дочери Сергея Скрипаля, бывшего сотрудника ГРУ и двойного агента российской и британской разведок, отравленной вместе с отцом в британском городе Солсбери 4 марта этого года, – вызвало реакцию, из которой ясно: международный политический конфликт вокруг "дела Скрипалей" продлится еще долго.

23 мая 33-летняя Юлия Скрипаль впервые появилась на публике – точнее, перед корреспондентами агентства Reuters. Она сообщила, что процесс восстановления после атаки сильнодействующим ядом проходит "долго и очень болезненно". Тот факт, что она и ее отец пошли на поправку, Скрипаль назвала "большой удачей" и выразила признательность врачам больницы в Солсбери, где Сергей и Юлия находились после отравления. Юлия также отметила, что никто не вправе делать какие-либо заявления от ее имени или от имени ее отца, и подчеркнула, что не хочет прибегать к какой-либо помощи российского посольства – хотя и поблагодарила посольство за то, что предложило такую помощь. В то же время Юлия Скрипаль отметила, что "в дальнейшем хотела бы вернуться в мою страну".

Агентство Reuters также представило скан письменного заявления Скрипаль с ее подписью.

"Это послание – важный сигнал российскому народу: госпожа Скрипаль остается в Соединенном Королевстве, под защитой британских властей и по доброй воле", – комментирует заявление Юлии британская газета Telegraph. Утверждение о добровольности – вновь, как и после первого, письменного заявления Юлии Скрипаль, появившегося 12 апреля, – подвергают сомнению российские власти. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в четверг, что "мы не имеем основания доверять этому и верить в это. Мы по-прежнему не знаем, в каком состоянии находится Юлия Скрипаль, не знаем, делала ли она эти заявления по собственной воле или под давлением". А российское посольство в Лондоне откликнулось откровенным троллингом:

"Вывод такой: в MI5 (британская контрразведка. – РС) могли бы ожидать лучшего от своих переводчиков – за 32 тысячи фунтов в год они должны уметь писать заявления, звучащие более "по-русски".

Российские представители неоднократно требовали от британских властей доступа к Юлии Скрипаль, гражданке РФ, после ее выписки из больницы 10 апреля. (18 мая было объявлено о том, что больницу покинул и ее отец). Но Скрипали не горят желанием общаться с российскими дипломатами.

СМИ и многие пользователи соцсетей отметили печальную деталь: характерный шрам-ямку на шее Юлии Скрипаль, которого раньше у нее не было.

Он очень напоминает след трахеостомии – хирургической операции, которую делают пациентам, не способным дышать естественным путем. Это может служить косвенным подтверждением слов Юлии о том, сколь тяжелым было отравление и непростым – восстановление сил после него.

Великобритания заявляет, что бывший двойной агент и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным советскими учеными в последние годы существования СССР. Вскоре после того, как Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в критическом состоянии на улице в Солсбери, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: британская сторона располагает доказательствами того, что за отравлением Скрипалей "с высокой степенью вероятности" стоит Россия. Позицию британского руководства поддержали лидеры США, Германии и Франции:

В середине апреля были обнародованы данные британской разведки, согласно которым перед отравлением Скрипалей российские спецслужбы проводили испытания того, как размещать вещества нервно-паралитического действия на бытовых предметах вроде дверных ручек. Кроме того, якобы еще с 2013 года они пытались следить за электронной перепиской Сергея Скрипаля и его дочери. Вся эта информация содержалась в письме, направленном британским советником по национальной безопасности сэром Марком Седвиллом генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. В письме также называлось предполагаемое место производства вещества, которым были отравлены Скрипали: химическое предприятие в Шиханах под Саратовом. "Для Великобритании обнародование такого рода данных – крайне редкий случай", – отмечала тогда газета Guardian.

Апогеем скандала стала высылка из Великобритании, а затем и еще почти трех десятков стран в общей сложности 157 российских дипломатов – в знак протеста против предполагаемой причастности России к инциденту в Солсбери. (Кстати, кроме Сергея и Юлии Скрипалей, от яда серьезно пострадал британский полицейский, работавший на месте происшествия; всего за помощью обратились около 40 человек). Российская сторона в ответ выслала 146 дипломатов, кроме того, предъявив Великобритании требование сократить на 50 человек численность своего дипперсонала в России.

Кремль с самого начала отвергал какую-либо причастность России к "делу Скрипалей". Главным аргументом Москвы в споре с Лондоном стали недостаточные, по мнению российской стороны, доказательства ее причастности к производству яда "Новичок". Представитель МИД РФ Мария Захарова еще 18 марта назвала целый ряд стран – помимо самой Великобритании, также Швецию, Чехию и Словакию – где, по мнению Москвы, могли в разное время производить "Новичок". Президент России Владимир Путин позднее заявил, что вещества, похожие на "Новичок", могли производить в 20 странах мира.

Каких-либо серьезных доказательств этого, однако, предъявлено не было. Правда, появились сведения о том, что в 90-е годы спецслужбам Германии удалось раздобыть небольшой образец "Новичка" и исследовать его свойства в одной из специализированных лабораторий. Результатом этих опытов стала, по сведениям немецкой прессы, выработка противоядия. Кроме того, как утверждают немецкие журналисты со ссылкой на источники в спецслужбах, Германия поделилась тогда добытой информацией о "Новичке" с союзными странами, в том числе с Великобританией. Можно только предполагать, не было ли полученное тогда противоядие использовано при лечении Сергея Скрипаля и его дочери.

В начале мая прозвучало заявление известного своими пророссийскими взглядами президента Чехии Милоша Земана о том, что "Новичок" в небольшом количестве мог производиться в его стране. Эти сведения опровергли представители чешских спецслужб и правительства. К тому же Земан, называя номер, под которым было известно якобы имевшееся у чехов ядовитое вещество, "путался в показаниях" – сначала говорил о веществе A-230, а потом о A-340, что в любом случае отличается от номера А-234, названного британскими властями при описании яда, которым отравили Скрипалей.

Из Праги, однако, поступили и другие сообщения, способные пролить свет на причины отравления Сергея Скрипаля и его дочери. По данным чешского еженедельника Respekt, в 2012 году Скрипаль по меньшей мере однажды приезжал в Прагу и встречался с представителями чешских спецслужб. Кроме того, эти представители в свою очередь навещали бывшего сотрудника ГРУ в Великобритании. Есть данные о поездке Скрипаля в Эстонию – по информации New York Times, она была организована британскими спецслужбами.

В последнем номере Respekt публикует некоторые новые подробности, связанные с поездками Сергея Скрипаля. По данным источников издания, визит бывшего двойного агента в Прагу был "полезным" для принимающей стороны. Характерно, что вскоре после него из Чехии была выслана небольшая группа сотрудников российского посольства, которых чешские власти подозревали в шпионаже. Делалось это тогда, правда, без скандала – "дипломатам" просто не продлили визы. Respekt не исключает, что наводку на российских шпионов чешской контрразведке дал именно Скрипаль. Указывается также, что по меньшей мере в одном случае он был связан с расследованием крупной схемы "отмывания денег" из России в Испании, в которой были замешаны члены так называемой тамбовской группировки. Ее члены, по данным следствия, были тесно связаны с окружением Владимира Путина.

66-летний Сергей Скрипаль – бывший полковник российской военной разведки, арестованный в 2004 году по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Великобритании. Осужден на 13 лет лишения свободы. В 2010 году обменян вместе с еще несколькими россиянами, осужденными за шпионаж, на группу российских шпионов, задержанных в США. Поселился в Великобритании. Юлия Скрипаль в последние годы жила в России; 3 марта, накануне отравления, прилетела к отцу в Британию.