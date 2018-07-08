В Англии скончалась женщина, отравленная веществом "Новичок"

В госпитале английского города Солсбери умерла 44-летняя Дон Стёрджес, сообщил Скотленд-Ярд. Мать троих детей была доставлена в госпиталь неделю назад, в субботу. Она жила в городе Эймсбери, в нескольких километрах от Солсбери.

Полиция открыла уголовное дело "об убийстве" после смерти пациентки.

Её партнёр, Чарли Роули, остаётся в клинике, его состояние критическое. Оба заразились в результате контакта с объектом, который содержал отравляющее вещество. Вскоре после обнаружения пострадавших, британские власти заявили, что причиной отравления стало вещество "Новичок".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнование родственникам Дон Стёрджес, сообщил телеканал Sky News.

Жертва отравления была доставлена в больницу без сознания 30 июня. Через несколько часов того же дня врачи привезли в реанимацию второго пострадавшего, Чарли Роули.

Специалисты британской химической лаборатории Porton Down подтвердили в минувшую среду, что оба пострадавших подверглись отравлению веществом "Новичок".

Бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены тем же веществом в марте этого года в городе Солсбери. Врачам удалось спасти их. После долгого пребывания в госпитали Сергей и Юлия Скрипали были выписаны из больницы и находятся ныне в секретном месте под охраной британских властей.

Полиция подозраевает, что Стёрджес и Роули подверглись заражению, взяв в руки заражённый предмет, брошенный или оставленный вблизи места первого инцидента.