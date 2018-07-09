В Таиланде 5 человек остаются в пещере в ожидании спасателей

В Таиланде 9 июля, во второй день спасательной операции, ещё четверо подростков были эвакуированы из пещеры. Таким образом, восемь человек из 13 заблокированны, уже выведены на поверхность и находятся под наблюдением врачей и психологов. 10 июля, как ожидается, станет последним днём операции. В предыдущие два дня эвакуированы 8 человек. Пятеро остаются в пещере в ожидании помощи.

Местные власти не называют ни одного имени спасенных детей. Журналисты предполагают, что все имена будут объявлены после завершения спасательной операции и вывода на поверхность всех участников драматического происшествия. Все передвижения спасённых на поверхности проводятся в плотном окружении военнослужащих с большими зонтами. Их назначение не только прикрыть пострадавших от яркого света после продолжительного пребывания в темноте, но и защитить от глаз и объективов журналистов.

Участники детской футбольной команды со своим тренером две недели назад решили отправиться в поход по разветвлённой подземной галерее, частично заполненной водой. Из-за проливных дождей уровень воды под землей стал быстро повышаться и все путешественники оказались блокированными на небольшом участке подземной суши, куда еще не добралась вода. Они провели 10 дней в темноте, без связи с поверхностью, пока спасатели не обнаружили их группу – все были живы. Подготовка к беспрецедентной спелеологической операции продолжалась несколько дней. Было решено как можно скорее эвакуировать всех – пока не возобновились ливневые дожди.