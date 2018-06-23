Чужая квартира. Эфир в 16:05

Зачем российский президент Владимир Путин подписывает "квартирные" указы по Крыму? Собеседник Виталия Портникова – юрист Украинского Хельсинкского союза по правам человека Максим Тымочко. Эфир в 16:05.
Зачем российский президент Владимир Путин подписывает "квартирные" указы по Крыму? Собеседник Виталия Портникова – юрист Украинского Хельсинкского союза по правам человека Максим Тымочко. Эфир в 16:05.
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