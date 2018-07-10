Обвиняемый по делу о пожаре в "Зимней вишне" не признает вину

Начальник первого отряда службы пожаротушения Кемеровской области Андрей Бурсин не признал вину по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", в результате которого погибли десятки людей. Бурсина обвиняют в халатности, сообщает корреспондент "Сибирь.Реалии" из зала суда, где пожарному избирают мера пресечения.

По версии следствия, он не организовал разведку и управление силами и средствами на месте происшествия. В частности, он неправильно присвоил номер ранга пожара, из-за чего на место приехало меньше экипажей, чем положено. Крме того, несмотря на обязательство о явке, Бурсин уехал в Анапу, не сообщив об этом следователям. По мнению сотрудников Следственного комитета, он хотел покинуть пределы страны. На допрос к следователю Бурсина привезли сотрудники ФСБ. Адвокат обвиняемого уверяет, что ее подзащитный всего лишь был в отпуске и не собирался сбегать. Бурсину грозит до 7 лет лишения свободы.

В ходе судебного заседания, представитель следствия заявил о давлении на потерпевших со стороны коллег Бурсина. Около 20 человек пришли к зданию суда и выкрикивали угрозы и оскорбления, а также фотографировали номера автомобилей потерпевших, сообщает Интерфакс.

Бурсин – не первый пожарный, задержанный по делу о гибели людей в "Зимней вишне". Командира еще одного звена, Сергея Генина арестовали по делу о халатности, хотя сам он вину отрицает.

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По официальным данным, погибли 60 человек, в их числе более 40 детей. Обвиняемыми по делу о пожаре проходят 11 человек, среди которых четыре сотрудника МЧС, чиновники, работники торгового центра.