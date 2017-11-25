У свидетеля по делу о нападении на Кашина прошел обыск

Следственный комитет провел обыск у родственников свидетеля по делу о нападении на Олега Кашина. Как сообщил сам журналист, сотрудники правоохранительных органов пришли к родителям жены Александра Мешкова. Основанием для обыска стал его розыск. Мешков проходит обвиняемым по делу о похищении Александра Горбунова, предполагаемого организатора нападения на журналиста.

Кашин рассказал, что свидетель не живет в России. По мнению журналиста, обыск – это "демонстрация угрозы" и "сигнал молчать" о его деле. Кашин добавил, что следователи спрашивали о местонахождении жены и детей Александра Мешкова и интересовались, "на какие деньги она живет". Копию протокола обыска родственникам Мешкова не вручили.

Журналиста Олега Кашина избили в 2010 году вскоре после конфликта с губернатором Псковской области Андреем Турчаком. Сам Кашин считает его заказчиком нападения. Турчак отрицает причастность к преступлению. После ухода с поста губернатора Турчака назначили вице-спикером Совета Федерации.