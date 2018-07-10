Кемеровского блогера осудили за видео про несостоявшийся митинг

Суд в Кемерово назначил 160 часов исправительных работ блогеру Михаилу Алферову за видео, на котором он призывал выйти на митинг против главы парламента Кузбасса Амана Тулеева. Акция была назначена на 1 июня, но так и не состоялась. Автора видеоролика признали виновным в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия, сообщает ОВД-Инфо.

Блогера трижды задерживала полиция из-за видео. На судебном заседании он заявил отвод судье, но все ходатайства были отклонены. Алферов отказался признавать свою вину.

Тулеев 21 год занимал должность губернатора Кемеровской области. После пожара в "Зимней вишне" в центре Кемерова сотни людей на несогласованном митинге потребовали его отставки. Тулеев спустя несколько дней ушел с поста, однако тут же был избран главой Законодательного собрания области. Чиновник заявил, что "устал от грязи и лжи" и хочет уйти из политики, однако не назвал точной даты.