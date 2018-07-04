В Кемерово полиция задержала блогера из-за несостоявшегося митинга

В Кемерово полиция задержала блогера Михаила Алферова за призыв к митингу, который не состоялся. Активиста обвиняют в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Об этом сообщается на личной странице Алферова в социальной сети "ВКонтакте".

22 мая блогер опубликовал на YouTube ролик, в котором призывал выйти 1 июня на митинг против главы парламента Кузбасса Амана Тулеева. Однако акция не состоялась. По словам Алферова, его уже задерживали из-за данного ролика 29 мая, но тогда суд вернул материалы дела обратно в полицию.

Тулеев 21 год занимал должность губернатора Кемеровской области. После пожара в "Зимней вишне" в центре Кемерова сотни людей на несогласованном митинге потребовали его отставки. Тулеев спустя несколько дней ушел с поста, однако тут же был избран главой законодательного собрания области. Чиновник заявил, что "устал от грязи и лжи" и хочет уйти из политики, однако не назвал точной даты.