С осужденных по "Болотному делу" собираются взыскать деньги за дубинки

Полиция собирается взыскать с осужденных по "Болотному делу" стоимость раций и резиновых дубинок, утерянных во время столкновений на Болотной площади в мае 2012 года. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил оппозиционер Сергей Удальцов.
Полицейские оценили ущерб от потери пяти дубинок и двух радиостанций в 43 800 рублей. По словам Удальцова, повестки в суд, кроме него, получили Леонид Развозжаев, Илья Гущин, Александр Марголин, Алексей Гаскаров и Елена Кохтарева.
6 мая 2012 года согласованное с властями оппозиционное шествие завершилось столкновением демонстрантов с полицией на Болотной площади. Власти считают эти события "массовыми беспорядками". Всего обвиняемыми по "Болотному делу" были 30 человек. Часть из них попали под амнистию. Правозащитники называют "Болотное дело" политически мотивированным.
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