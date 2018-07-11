В Приморье участник митинга отсудил у МВД деньги за незаконное задержание

Суд Приморского края взыскал с полиции 53 тысячи рублей в пользу жителя Владивостока, которого задержали на антикоррупционном митинге, организованном сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального 12 июня 2017 года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова его адвоката Максима Чихунова.

Суд признал, что полицейские применяли к пострадавшему грубую физическую силу и незаконно удерживали его в отделе полиции и взыскал судебные издержки в размере 50 тысяч рублей и три тысячи как возмещение морального вреда.

​

По информации адвоката, полицейские задержали его 59-летнего подзащитного на митинге и возбудили два административных дела: за нарушение порядка проведения мероприятия и неповиновение сотрудникам полиции. Эти дела были прекращены за отсутствием состава правонарушения.

Краевой суд отменил решение районного суда, который по иску пострадавшего отказал в возмещении морального вреда, а размер судебных издержек определил в 35 тысяч рублей.