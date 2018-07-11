Приморский национальный парк "Бикин" жалуется на действия полиции

Руководство национального парка "Бикин" в Приморском крае, территория которого включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, обратилось в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и Министерство внутренних дел России с жалобой на незаконные действия полицейских, проводящих в учреждении проверку. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу парка.

В учреждении заявляют, что его сотрудники более месяца не могут вести документацию, осуществлять платежи и выплачивать зарплату. 30 мая в ходе проверки полицейские изъяли документы, без которых национальный парк может скоро прекратить свою работу. Руководство парка считает, что сотрудники отделения МВД России по Пожарскому району провели обыск с грубыми нарушениями.

​Полицейские утверждают, что начали проверку в связи с оперативной информацией о хищении бюджетных средств должностными лицами национального парка. По мнению руководства "Бикина", проверка связана с тем, что осенью 2017 года сотрудники не пустили на территорию парка группу полицейских, находившихся в отпуске.

Национальный парк "Бикин" – крупнейшая особо охраняемая природная территория в ареале обитания амурского тигра. Парк организован в 2015 году для сохранения лесов бассейна реки Бикин, обитающих здесь тигров и традиционного природопользования коренных малочисленных народов. Под охрану взяты свыше миллиона гектаров леса.