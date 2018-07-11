В Саратове перед заседанием по пенсионной реформе пострадал депутат

Охранники Саратовской областной думы сбросили с лестницы депутата от КПРФ Николая Бондаренко, который шел на заседание, собранное для обсуждения федерального законопроекта о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

По словам Бондаренко, сотрудники ЧОПа потребовали от него открыть сумку для досмотра. Депутат указал на незаконность их требования и попытался пройти, в результате чего завязалась потасовка. Прибывшему на место происшествия сотруднику полиции депутат сообщил, что к нему применили силу, повалили его, и он упал с лестницы. Полицейский не стал задерживать охранников за нападение на неприкосновенное лицо, а Бондаренко предложил все же показать сумку.

Только продемонстрировав полицейскому, что при нем нет опасных предметов, депутат смог попасть на заседание думы. Применение к нему силы коммунист связал с вопросом о пенсионной реформе.

Одновременно с заседанием в квартале от здания областной думы проходил пикет против повышения пенсионного возраста. Противники реформы также собрались возле парламента и пытались вступить в дискуссию о пенсионном возрасте с депутатами от "Единой России", которые шли на заседание. В зале облдумы присутствовали помощники депутатов от КПРФ в майках с лозунгами против реформы. Несмотря на протест, большинством голосов федеральный законопроект был поддержан, передает корреспондент Радио Свобода.