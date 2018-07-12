Российские военные прибыли в повстанческую зону города Дераа

Высокопоставленная российская военная делегация в четверг прибыла в повстанческую зону южного сирийского города Дераа и начала переговоры о её передаче властям президента Сирии Башара Асада.
Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на свидетелей, две бронированные машины с высокопоставленными российскими офицерами въехали в район аль-Шая в разрушенном старом городе и начали переговоры с командующими из Свободной сирийской армии (АФН) об условиях капитуляции, заключенной в прошлую пятницу.
Капитуляция предусматривает эвакуацию повстанцев и сдачу оружия.
Российские СМИ, со ссылкой на пресс-секретаря МИД России подтвердили эту информацию и сообщили, что примирившиеся с Дамаском "боевики незаконных вооруженных формирований, которые действовали в сирийской провинции Дераа, владели большим количеством оружия западного производства".
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