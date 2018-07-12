Активиста не отправят в психбольницу за плакат "Путина в императоры"

Московский городской суд удовлетворил жалобу на решение о принудительном лечении Геннадия Пирогова, задержанного полицией с плакатом "Путина в императоры!". В жалобе было указано, что Пирогов не агрессивен и не представлял ни для кого угрозы, в том числе и для себя - соответственно, отправить его на принудительное лечение не имели права.

По словам юриста правозащитного центра "Мемориал" Константина Бойкова, представляющего интересы Пирогова, прокурор неожиданно встала на сторону защиты, заявив, что если человек вышел в одиночный пикет, его нельзя только за это помещать в психиатрическую больницу. "Во всяких медицинских делах прокуроры обычно берут сторону медицинского учреждения. Тут было приятное исключение", — сказал Бойков.

Геннадия Пирогова задержали в Москве 16 марта, когда он стоял в одиночном пикете с плакатом "Путина в императоры!". Его отвезли в ОВД "Китай-город". Там, по его словам, полицейские заявили, что у него шизофрения и мания величия, поскольку во время акции он был одет в костюм царя. После этого Пирогова отправили в Московскую областную психиатрическую больницу. 17 марта задержанного навестила его жена, которая рассказала, что мужа вынуждали выпить неизвестные таблетки и сделать уколы, а также пытались получить с него согласие на лечение. Пирогов отказался, и тогда 21 марта Савеловский суд принял решение о его принудительной госпитализации.