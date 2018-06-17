Нездоровая активность. Оппозиционер в психиатрическом стационаре

Продолжается давление на активистов движения "Открытая Россия". На этой неделе – в первый день чемпионата мира по футболу – был задержан полицией и отправлен на психиатрическую экспертизу в стационар участник "Открытой России" и сторонник движения "Весна" Петр Трофимов. Экспертизу, которая может продлиться до 30 дней, собираются провести в рамках уголовного дела, возбужденного еще в 2014 году по статье 330, части 1 Уголовного кодекса "Самоуправство".

Самоуправство Петра Трофимова, по версии следствия, заключалось в том, что, работая сварщиком, он якобы не вернул своему работодателю сварочное оборудование. По утверждению самого Петра, он его вернул, а срок давности этого дела истек. Соратники Петра по оппозиционной деятельности рассказывают также, что его увольнение на самом деле было связано не столько со сварочным оборудованием, сколько с попыткой создать профсоюз, и что уже при открытии этого уголовного дела были допущены грубые нарушения. При этом ранее оппозиционер уже проходил амбулаторную судебно-медицинскую экспертизу, но это не спасло его от новой встречи с психиатрами – уже в стационаре.

О конфликте с работодателем на почве создания профсоюза говорит и координатор движения "Весна" в Петербурге Богдан Литвин:

– Известно, что это уголовное дело связано с профсоюзной деятельностью Петра Трофимова. При этом совершенно непонятно, как человек, который проходит свидетелем по профсоюзным делам, оказался отправленным на 30 дней в психушку. Он говорил, что на него надавили и заставили подписать согласие на освидетельствование. Мы сейчас пытаемся выяснить, что происходит, как можно ему помочь. Вообще, Петр – это человек, хотя и немолодой, но очень активно нам помогающий, так что мы всеми силами постараемся организовать ему защиту.

Известным петербургским активистом называет Петра Трофимова и

участник движения "Открытая Россия" Вадим Суходольский:

А не вернулась ли карательная психиатрия в нашу жизнь?

– Он известный оппозиционный активист, по каким-то странным

обстоятельствам он проходит свидетелем по уголовному делу 2014 года. Полицейские его просто вынудили подписать согласие на эту

госпитализацию, потому что по закону в таких случаях необходимо согласие человека. Трудно понять, как это получилось, но ведь это происходило в 6 часов утра и, естественно, безо всяких адвокатов – вот на него и сумели надавить полицейские. Вообще этот случай – абсолютный нонсенс: почему такие жесткие меры применяются к свидетелю, да еще по такому давнему делу – и тем более в отношении Петра, который производит впечатление абсолютно здорового человека в психическом плане.

Известно, что он профсоюзный активист, он пытался организовать профсоюз у себя на работе в 2014 году, после чего его уволили из той организации, где он работал сварщиком. Затем в 2016 году он устроился работать на Почту России и выступал за повышение заработной платы работникам почты. А там зарплаты действительно мизерные – где-то 14–16 тысяч рублей. И он требовал не только повышения окладов, но и улучшения условий труда – то есть занимался профсоюзной деятельностью, и это становилось поводом для конфликтов с руководством, и его не только увольняли, но и, как видим, применяли какие-то "санкции". И политической деятельностью он тоже занимается – состоит в "Открытой России" и поддерживает движение "Весна". Он постоянно принимает участие в митингах, пикетах, выступает в поддержку политзаключенных – то есть это неравнодушный человек с активной гражданской позицией. Случай дикий – Петр сейчас находится в психиатрической больнице №6, и это дает нам повод задать риторический вопрос: а не вернулась ли карательная психиатрия в нашу жизнь?

Непонятно, зачем госпитализировать в психушку совершенно здорового

человека среди бела дня – это экстремальная ситуация. Не понимает, в чем дело, и координатор "Открытой России" Андрей Пивоваров:

Полицейские теперь ищут любые старые материалы, любые возможности для посадки

– Очень странная ситуация, почему по старому делу 2014 года, которое давно должно было быть закрыто, человека помещают в психиатрическую лечебницу, забирая из дома в 6 утра, и это совпадает с началом чемпионата мира по футболу: ситуация как минимум странная. Я не верю в простые совпадения, сейчас с этим делом работают наши юристы, надо Петра оттуда вытаскивать. Он в бодром состоянии, будем его поддерживать. Он попросил предметов личной гигиены, книжек, еды, мы все ему передадим. В воскресенье к нему должен прийти адвокат. Я надеюсь, что если не будет каких-то новых нарушений, то на следующей неделе мы его вытащим оттуда.

– Андрей, а не странно ли, что Петр Трофимов – хоть и постоянный

участник протестных митингов и пикетов, но все же – не самый главный активист, почему же выбор пал именно на него?

Вытаскивать человека из психушки гораздо сложнее, чем из-под ареста

– Полицейские теперь ищут любые старые материалы, любые возможности для посадки – не исключено, что они просто нашли материалы Петра, его дело. Он все время участвует в уличных протестах, помогает всем – я думаю, что его задержание связано с его активностью. Первая мысль приходит, конечно, о карательной психиатрии, такие методы использовали в брежневские времена, для меня все это было просто шоком. Все это тем более странно, что он проходит по делу как свидетель. А согласие на психиатрическое освидетельствование он подписал давно – когда только завели это уголовно дело в 2014 году, тогда это была формальность – и вот как она сейчас прилетела обратно. То есть тогда он согласился на экспертизу,

а сейчас они ее использовали как повод для задержания. И одно можно

сказать – что вытаскивать человека из психушки гораздо сложнее, чем из-под ареста.

Пресс-секретарь "Открытой России" Наталья Грязневич тоже считает случай Петра Трофимова непростым:

Цель одна – чтобы активные люди были подальше или под контролем

– Мы пока разбираемся в юридической части, будем, безусловно, Петра защищать. Здесь есть еще такой момент –почему они решили взять его

именно сейчас. Мы связываем это с тем, что он активный человек, участвует во многих акциях, и вот нашли некое старое дело и решили упрятать человека именно перед чемпионатом мира по футболу. Мы еще будем разбираться, в чем там суть и насколько оправданны действия полиции, но факт тот, произошло это именно сейчас – и это говорит о том, что это просто превентивная мера, чтобы упрятать достаточно активного человека на это время, как говорится, от греха подальше. То есть все уже идет в ход – это классический вариант: когда статей не хватает, начинают выискивать возможности для того, чтобы забирать людей по каким-то смежным статьям – кого-то по экономическим, а вот Петра – за "самоуправство". В ход идет все, а цель одна – чтобы активные люди были подальше или под контролем. Никак по-другому я не могу объяснить тот факт, что человека схватили именно сейчас, хотя могли это сделать в любой момент начиная с 2014 года. Почему это дело всплыло сейчас? Когда они несколько лет не могли его расследовать – вопрос остается открытым. Петр Трофимов – яркий человек, участник нескольких оппозиционных движений, он не раз проявлял себя как несгибаемый боец.

– Вас с Андреем Пивоваровым ведь тоже на днях задержали во

Владивостоке – как вы считаете, ваше задержание и отправление Петра Трофимова в психушку – вещи одного порядка?

– Я бы не связывала эти вещи так жестко – скорее, это просто общее

нагнетание напряжения в стране. Мы приехали во Владивосток открывать отделение "Открытой России" и своих намерений не скрывали. Это, видимо, очень сильно напрягло местных силовиков, которые приехали на наше собрание: человек 25 бандитского вида в штатском пришли и начали бить активистов, задержали пять человек, мы с еще одной активисткой "Открытой России" ночевали в трехместной камере, в которой было шесть человек. Это было ужасно, мы написали жалобу на условия содержания, на то, что никакие нормы там не соблюдаются. На суде нам дали минимальный штраф – видимо, чтобы мы поскорее уехали. Как мне передавали, поднялся ужасный шум, видео гуляло по интернету со всеми потасовками и драками, которые

силовики устроили, все это дошло до министра МВД, и им сильно попало. То есть не за то, что нас задержали – тут-то все правильно, с точки зрения МВД, а вот шум и драки – неправильно. Поэтому нас быстренько отправили домой, а местных активистов по-тихому закрыли. Один из них объявил голодовку, и наша задача, чтобы уровень шума не снижался – именно этого и хотят силовики: как будто люди из Москвы уехали и стало тихо. В регионах вообще оппозиция дико раздражает местные власти, они и за штабами Навального бегают по пятам, и к нам пристают. Конечно, такой активности в регионах не было никогда, силовики к этому не привыкли, поэтому они так грубо решают "проблемы". Такой вот у нас общий фон, и Петр Трофимов, отправленный в психушку, в него вполне вписывается.

Даниил Семенов, правозащитник, попытался разобраться с тем уголовным делом, которое было возбуждено в отношении Петра Трофимова в 2014 году за самоуправство:

В эту больницу помещают тех, кто совершил тяжкие преступления – изнасилования, убийства, но никак не такие легкие, как самоуправство

– Самоуправство определяется в законодательстве и как административное правонарушение, и как преступление. Разница между ними в том, что преступлением причиняется значительный ущерб. То есть в принципе, с моей точки зрения, изначально возбуждение этого уголовного дела в отношении Петра Трофимова было неправомерным. Ведь даже если он удерживал у себя какое-то время газосварочное оборудование – поскольку ему не платили зарплату, то это не является причинением ущерба работодателю. Это максимум правонарушение, но они возбудили именно уголовное дело. Петр мне рассказывал, что полицейские требовали от него написать согласие на прекращение этого уголовного дела по не реабилитирующим основаниям – по истечению срока давности, который в этом случае небольшой, он истек уже в 2016 году. Главное, за это преступление нельзя задерживать, поскольку там даже не предусмотрено лишение свободы. Тем не менее, как я понимаю, его задержали под предлогом доставления в качестве свидетеля – то есть его привод был предлогом для задержания, поскольку формальных оснований для его задерживать не было. То есть формально это было доставлением свидетеля, а фактически – задержанием. Причем свидетелем он, видимо, проходит по какому-то другому делу – не своему же собственному. В общем, тут много неясного. По его словам, его доставили в приемное отделение больницы №6 на улице Грибакиных и заставили написать заявление о прекращении уголовного дела за истечением срока давности. А вот дальше стало происходить что-то невообразимое – он сказал, что его помещают на экспертизу на 30 дней. И вот этот момент мне совершенно непонятен: если написано заявление о прекращении дела за истечением срока давности, то зачем его помещают на экспертизу – ведь должны же быть какие-то основания? И потом, в эту больницу помещают тех, кто совершил тяжкие преступления – изнасилования, убийства, но никак не такие легкие, как самоуправство. Тем более что он формально не был задержан, не находился под стражей – вот этот момент мне совершенно непонятен. Мне кажется, что он удерживается там незаконно. Может быть, есть на этот счет какое-то судебное решение – но о нем ничего не известно. Ведь если даже в отношении человека ведется уголовное дело, все равно для принудительного помещения его в психиатрическую клинику нужно судебное решение.

Петру Трофимову помогает адвокат Павел Яшман, который считает, что его подзащитный помещен в психиатрическую клинику необоснованно.

– Есть критерий законности и критерий обоснованности. У человека уже

сейчас имеется право на прекращение уголовного дела в связи с истечением срока давности. И в связи с этим ограничивать его конституционные права на свободу путем помещения его в психиатрический стационар мне кажется совершенно необоснованным. В то же время мне известно о том, что есть решение суда о помещении его в стационар, я даже не знаю, когда оно было вынесено, не факт, что оно свежее.

– Есть ли надежда вызволить Петра из клиники? Говорят, это трудно.

– Да. Но если дело будет прекращено за истечением срока давности, он

оттуда выйдет автоматически. Он мне три дня назад звонил и сказал: мне предлагают написать заявление о прекращении дела и отсюда уйти. Как я понимаю, он написал это заявление – но его все равно поместили в психушку. В понедельник буду встречаться со следователем и все это

выяснять.

Правозащитник Динар Идрисов вовсе не считает случай Петра Трофимова диким.

– Мы в такой дикой реальности живем давно. Любого фигуранта любого

уголовного дела, пусть даже там максимальный срок не лишения –

ограничения свободы 6 месяцев, могут подвергнуть психолого-

психиатрической экспертизе, причем стационарно и принудительно. У

следователя есть право обратиться с таким ходатайством к суду, и как

правило, суды удовлетворяют такие ходатайства. Я думаю, что случай

Трофимова связан с тем, что у него был конфликт с работодателем, что все это не связано с его гражданской и политической активностью. Срок по этому делу скоро истекает, такие обстоятельства часто говорят о том, что следствие не видит оснований для привлечения человека к уголовной ответственности и пытается исчерпать все возможности наказания человека, как они это понимают: если уж не лишение свободы и не штраф, то хотя бы принудительное лечение. Петр очень возмущен тем, что следствие столько времени не велось, и тут вдруг следователь пошел в суд. Петр не согласился с решением суда о своей госпитализации, обжаловал его в Городском суде, но получил отказ – и вот тогда его принудительно доставили в клинику. Я считаю, что все это скорее совпадение, чем происки, связанные с чемпионатом мира по футболу. Но вообще это положение дел, когда любого человека, прошедшего амбулаторную экспертизу, не давшую однозначного

ответа на вопрос, вменяем он или нет, можно затем принудительно отправить на экспертизу в стационар, – такое положение я считаю дикостью. Это узаконенный способ лишения человека свободы и унижения его достоинства.

Правозащитник Юрий Вдовин все-таки связывает помещение Петра

Трофимова в психиатрический стационар с проведением чемпионата мира по футболу.

​– Сейчас все эфиры, все вокруг забито футболом, а делать под этот шумок можно все что угодно – в расчете на то, что люди довольны всеобщим футбольным идиотизмом и ничего больше не захотят видеть и слышать. По-моему, наша власть этим вовсю пользуется. Сейчас под сурдинку чемпионата и дело Дмитриева опять возвращается на новое расследование в Петрозаводске – надеются на то, что граждане в радостном футбольном ажиотаже все забудут. Я этому очень огорчаюсь.

По мнению Юрия Вдовина, "закручивание гаек" после президентских

выборов, которое многие предсказывали, происходит в действительности, и футбольная лихорадка этот процесс очень удачно прикрывает.