"Лужковскому кандидату" в мэры Москвы отказано в регистрации

Московская городская избирательная комиссия отказала бывшему главе строительной компании СУ-155 Михаилу Балакину в регистрации кандидатом на пост мэра Москвы. Об этом в четверг сообщило агентство "Интерфакс"

В Мосизбиркоме заявили, что трое из 112 муниципальных депутатов отозвали свои подписи, попросив считать их недействительными. По каким причинам это произошло - не сообщается.

В СМИ называли Михаила Балакина "лужковским кандидатом", утверждая, что он имеет связи с окружением бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Соперники Балакина, в частности Дмитрий Гудков, которого тоже не зарегистрировали, утверждали, что подписи ему помогали собирать чиновники. Пресс-секретарь Юрия Лужкова, однако, назвал сообщения о том, что бывший мэр поддерживает кого-то из кандидатов, "откровенной ложью".

Нужным для регистрации числом подписей муниципальных депутатов в свою поддержку на сегодняшний день располагают только четыре кандидата из возможных тридцати шести. Это кандидат от "Справедливой России" Илья Свиридов, глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, выдвинутый от ЛДПР, кандидат от КПРФ Вадим Кумин и действующий мэр Москвы Сергей Собянин, который идет на выборы как самовыдвиженец.

В мэры Москвы выдвигались и представители так называемой "несистемной оппозиции". Илья Яшин, однако, отказался от борьбы, заявив о невозможности преодолеть "фильтр". Достаточного числа подписей муниципальных депутатов не было и у Дмитрия Гудкова, однако он все же подал в избирком собранные им подписи, позднее получив официальный отказ в регистрации

Не смог преодолеть "муниципальный фильтр" и Сергей Митрохин – кроме того, его кандидатуру не согласовало федеральное руководство партии "Яблоко". Журналист Антон Красовский не смог собрать достаточное число подписей избирателей и заявил о прекращении своей избирательной кампании.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.