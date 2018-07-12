Мэра Переславля оштрафовали на 100 тысяч рублей за растрату миллиарда

Суд в Ярославле приговорил бывшего мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова к штрафу в сто тысяч рублей по делу о растрате одного миллиарда рублей в компании "Роснано". Экс-чиновник был сразу же освобожден от уплаты штрафа из-за "истечения срока давности". Об этом сообщает "РИА Новости".

Прокуратура требовала для Кошурникова два года лишения свободы и запрет занимать руководящие должности в течение ещё трех лет. Его обвиняли в превышении полномочий. Судья переквалифицировал дело на "халатность" заявив, что Кошурников "небрежно относился к служебным обязанностям".

Кошурникова задержали в ноябре 2016 года рамках дела о хищении миллиарда рублей принадлежащих "Роснано". По версии следствия, с 2010 года госкомпания инвестировала эту сумму в "НТФарма" для строительства под Переславлем фармацевтического комплекса. На эти деньги генеральный директор и учредитель "НТФарма" приобрели у связанной с мэром Кошурниковым фирмы земельный участок, на котором так ничего и не было построено. Следствие считает, что чиновник незаконно дал разрешение на строительство завода в природоохранной зоне.