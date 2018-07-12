Мэр призвал лондонцев "мирно" протестовать против визита Трампа

Протесты в Лондоне против визита президента США Дональда Трампа должны быть "мирными и добрыми". Об этом заявил мэр Лондона Садик Хан в четверг после того, как американский президент прибыл в столицу Великобритании. В своем заявлении он отметил, что послание мэра "тем, кто идет на протесты в Лондоне, состоит в том, что они должны быть мирным и добрыми.

Для тех, кто намерен причинить беспокойство или нарушить закон, я просто говорю: вас не приветствуют", - подчеркнул он. Хан, член британской оппозиционной лейбористской партии, которая в прошлом резко полемизировала с Трампом, добавил, что протесты против Трампа не были антиамериканскими, а отразили сопротивление лондонцев "политике страха и отчаяния".

Президент США Дональд Трамп совершает европейское турне. Вчера и сегодня он проводил встречи с союзниками по НАТО в Брюсселе, сегодня прибыл в столицу Великобритании, а на 16 июля намечена его встреча в Хельсинки с президентом России Владмиром Путиным.