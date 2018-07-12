Минэнерго США призвал Европу увеличить закупки американского газа

Министр энергетики США Рик Перри призвал европейские страны в четверг увеличить импорт американского сжиженного природного газа в качестве альтернативы строительству новых трубопроводов из России. Когда президент Дональд Трамп выступил на саммите НАТО против строительства газопровода "Северный поток-2" на саммите НАТО, он обвинил Германию в том, что она променяла себя и своих союзников на российское влияние.

Когда Перри встретился с официальными лицами Европейского союза, он занял менее геополитическую позицию, сосредоточившись вместо этого на экономических и технологических преимуществах трансатлантической торговли. "США не поддерживают такие трубопроводы, как "Северный поток-2" или "Турецкий поток", которые будут только увеличивать зависимость от одного источника поставок", - сказал Перри журналистам.

Проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток" вызывают сомнения у США и ряда других стран, поскольку свяжут российские газовые месторождения с центральным европейским рынком, минуя соседние стран, такие как Украина. Это, в глазах противников, позволит Кремлю запугивать свои прежних сателитов на востоке, в то время как западные союзники еще больше будут привязаны к российским поставкам энергии.

Трамп, который никогда не упускает шанс обвинить Германию Ангелы Меркель "в злоупотреблении американской щедростью", сказал НАТО, что "Северный поток-2" сделает Берлин "пленником" интересов России. Перри, рассмотрев это дело на первом заседании Энергетического совета ЕС-США, сосредоточился на в большей степени на экономическом потенциале получения большего количества партий американского сжиженного природного газа.