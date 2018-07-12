Командующий НАТО обеспокоен "вредной деятельностью" России

Привлечение НАТО дополнительных ресурсов в Балтийский регион, несмотря на российскую оппозицию, было "необходимым шагом", основанным на "агрессивных действиях Москвы". Об этом заявил главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти, 12 июля в рамках саммита НАТО в Брюсселе. В интервью Радио Свобода/Радио Свободная Европа он отметил, что "четыре батальона не представляют угрозы для России", имея ввиду дополнительные силы, размещенные на восточном фланге НАТО и в Польше в последние месяцы.

"Но то, что представляют собой четыре батальона, является реальным сдерживающим фактором для любой агрессии со стороны России в отношении границ стран НАТО", - добавил Скапарротти. "Эти четыре батальона связаны со всем нашим воздушным пространством, нашим морем, нашими кибер-возможностями, они связаны с нашей штаб-квартирой от тактического до стратегического уровн", подверкнул генерал.

Отвечая на вопрос, видит ли он Россию в качестве угрозы или потенциального друга для НАТО и Соединенных Штатов, Скопарротти сказал, что "мы хотим, чтобы они были продуктивным членом Европы, но они должны уважать и работать в международном мире и в рамках правил, которые были созданы". "Меня беспокоит вредная деятельность России, - сказал он. - Знаете, они нарушили границы. Они захваили территорию впервые после Второй мировой войны агрессивными действиями".

"Они занимают другие страны без разрешения. Они иногда агрессивны в нашей военной области. Это деятельность, которую я бы хотел изменить", - добавил он. Что касается деятельности России в Украине, генерал подтвердил, что НАТО "не принимает оккупацию Крыма, на самом деле, Украину и их присутствие на востоке Украины сегодня". Россия аннексировала Крым к 2014 году и поддержала сепаратистов на востоке Украины, сражавшихся против правительственных сил в кровопролитной войне, в результате которой погибли более 10 000 человек.