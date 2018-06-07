В НАТО готовят новый план сдерживания России

Министры обороны стран НАТО в четверг заявили о намерении защититься от возможных угроз со стороны России, а также добиться разрешения противоречий между союзниками по этому военно-политическому союзу, который включает 29 стран.

Как сообщает "Ассошиэйтед пресс", на встрече в Брюсселе министры сообщили о деталях нового плана усиления военного присутствия НАТО в Европе в случае кризиса. План предусматривает развертывание дополнительно 30 батальонов сухопутных войск, 30 авиационных эскадрилий и 30 военных кораблей в течение месяца. Более подробная информация о плане, который будет введен в действие к 2020 году, пока не приводится.

Министры обороны стран НАТО также, вероятно, объявят об интенсификации морских операций, особенно в Средиземном море, где усилилась активность военно-морских сил России. Ожидается также, что будут созданы подразделения из 1200 человек, находящихся в подчинении новых региональных командований НАТО. Эти командные центры расположены в Норфолке (штат Виргиния, США) и Ульме (Германия). В их задачу входит обеспечение логистики во время любого конфликта в континентальной Европе.

"Это будет ключом к тому, чтобы при необходимости наши войска могли попасть через Атлантику в Европу без промедления, обеспечив наличие необходимых сил в нужном месте в нужное время", – заявил в среду журналистам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В Финляндии, которая не является членом НАТО, в пятницу состоится встреча главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Джозефа Данфорда и начальника Генштаба Вооруженных сил России генерала Валерия Герасимова. В апреле командующий войсками НАТО в Еврропе генерал Кертис Скапарротти встретился с Герасимовым – впервые после того, как отношения между Россией и НАТО резко ухудшились в результате аннексии Россией Крымского полуострова в 2014 году.

Встреча министров обороны проходит за пять недель до саммита лидеров стран НАТО, в котором примет участие президент США Дональд Трамп.