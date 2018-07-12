Во дворце Бленхейм состоялся обед по случаю визита Трампа

Вечером в четверг президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией прибыли во дворец Бленхейм (Оксфордшир, Англия), где состоялась официальная церемония встречи по случаю государственного визита американского лидера.

Премьер-министр Тереза Мэй в красном платье и на красных каблуках стояла вместе со своим мужем Филиппом у дворца Бленхейм. По обе стороны от красного ковра был выстроен почетный караул, одетый в красные пальто с золотыми погонами и в черные шляпы.

Машина американского президента с британскими и американскими флагами на капоте проехала через черные и золотые ворота, и через мгновение президент Трамп и первая леди Мелания Трамп вышли. Трамп пожал руку Терезе Мэй.

Четверо трубачей, одетых в золотые костюмы, сыграли приветствие, а затем состоялся торжественный марш почетного караула. Ужин закрыт для прессы. Белый дом сообщил, что предоставит список участников.

Президент США совершает европейское турне. Ранее он побывал на саммите НАТО в Брюсселе, а 16 июля встретится с президентом России Владимиром Путиным.