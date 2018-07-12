Полиция сообщает о новом случае отравления в Солсбери

Полиция в британском городе Солсбери занимается расследованием нового инцидента с отравлением вблизи ресторана Zizzi, где Сергей и Юлия Скрипали обедали перед тем, как у них появились симптомы отравления. Об этом сообщает телеканал Sky News. "В настоящее время мы имеем дело с инцидентом на Касл-стрит, Солсбери, с участием человека в возрасте 30 лет", - подтвердила полиция Уилтшира.
В сообщении полиции говорится, что, "учитывая инциденты в Солсбери и Эймсбери, мы принимаем меры предосторожности для обеспечения общественной безопасности".
Сообщается, что полиция намерена обновлять информацию для общественности по мере её поступления.
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