Олег Сенцов отказался просить президента России о помиловании

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет по обвинению в подготовке теракта, отказался писать президенту Владимиру Путину прошение о помиловании. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Сенцова Олега Динзе.

По словам юриста, его подопечный практически не встает из-за проблем с почками и сердцем. Сенцову вкалывают питательные растворы через катетер, так как его вены исколоты предыдущими процедурами.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) предложил Сенцову прекратить голодовку, однако он ответил отказом.

14 мая Сенцов начал голодовку с требованием освободить из российских тюрем и колоний украинских политзаключенных. Согласно данным правозащитников, в России по политическим мотивам отбывают срок 64 украинца. Четверо из них держат голодовку – это сам Олег Сенцов, а также Александр Кольченко, Александр Шумков и Владимир Балух. Адвокат Дмитрий Динзе рассказал Радио Свобода, что у Сенцова могут отказать почки.



Украинский режиссер осужден в России по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Россией Крыму. Сенцов свою вину не признаёт. Адвокаты и правозащитники называют дело сфабрикованным и утверждают, что показаний против Сенцова сотрудники ФСБ России добились пытками.