Суд в Москве назначил штрафы актерам "Театра.doc"

Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей актрису "Театра.doc" Марию Чупринскую, признав ее виновной в нарушении правил проведения публичного мероприятия. Аналогичный штраф назначен коллеге Чупринской по театру Григорию Гандлевскому.

На заседание суда не пустили журналистку Беату Бубенец, у которой была заранее оговоренная аккредитация на съемку для Радио Свобода. На Бубенец составили административный протокол о неподчинении приставам из-за того, что она пыталась снимать на мобильный телефон в помещениях суда.

Марию Чупринскую вместе с Григорием Гандлевским и художницей Алисой Сафиной задержали 18 июня у отдела полиции. Они находились у ОВД "Китай-город" из-за того, что туда доставили задержанную в тот день активистку Наталью Савоськину, которая раздавала листовки с информацией о деле украинского режиссера Олега Сенцова.

Чупринскую, Гандлевского и Сафину обвинили в проведении несанкционированного пикета.

4 июля нескольких актеров и сотрудников "Театра.doc", включая Марию Чупринскую, задержали во время прогулки по Чистым прудам. Артисты рассказали, что вместе с полицией были "гражданские активисты", которые представились свидетелями и упоминали об акциях в поддержку Сенцова.