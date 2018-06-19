"Человек погибает!" Болельщикам рассказали про Олега Сенцова

Процедура помилования Олега Сенцова может быть инициирована только самим осужденным, а общественный резонанс не повлияет на решение суда по его делу. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на обращение деятелей культуры с просьбой помиловать украинского режиссера, который держит голодовку 37-й день.

"Резонанс общественный никоим образом не может повлиять на вступившее в силу решение суда Российской Федерации. Это совершенно разные измерения", – заявил Песков.

Во вторник деятели российской культуры обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского режиссера Олега Сенцова. В обращении отмечено, что "вина Сенцова не настолько велика, чтобы за нее давали 20 лет". Сенцов, по мнению подписавшихся под обращением, искренен и честен в своих убеждениях – это доказывает его бессрочная голодовка. "Необходимо проявить милосердие, чтобы спасти человеческую жизнь. Нам надо смягчать политический климат в стране, мириться с соседями. Помилуйте Олега Сенцова, мы просим Вас", – говорится в петиции.

Обращение подписали 13 человек. Среди них режиссеры Андрей Звягинцев, Александр Сокуров и Валерий Тодоровский, актриса и глава благотворительного фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова, мультипликатор Юрий Норштейн, телеведущие Владимир Познер и Ксения Собчак.

Просьба о помиловании Сенцова написана на фоне продолжающихся переговоров между украинским омбудсменом Людмилой Денисовой и российским уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой о посещении ими российских и украинских заключенных в обеих странах, а также лиц с неопределенным статусом: тех, кого Россия считает своим гражданином (как Сенцова), а Украина – своим.

В Украине и в России не прекращаются уличные акции в поддержку Олега Сенцова. В понедельник в центре Москвы полиция задержала четырех активистов, которые раздавали листовки о деле Олега Сенцова иностранным футбольным болельщикам. Это актеры Teaтра.doc Мария Чупринская и Григорий Гандлевский, художница Алиса Сафина и гражданская активистка Наталья Савоськина. Все они были доставлены в ОВД "Китай-город", но вскоре отпущены. Им грозят штрафы по административным статьям. Листовки были на английском и испанском языках и содержали информацию о личности Сенцова и причинах его преследования.

Наталья Савоськина рассказала "ОВД-Инфо", что сначала полиция задержала ее. Когда остальные участники акции пришли к ОВД, куда доставили Савоськину, сотрудники полиции стали заталкивать их в отдел "для беседы".

Актриса Театра.doc Мария Чупринская объяснила Радио Свобода, почему решила распространять листовки о деле Олега Сенцова среди иностранных болельщиков:

Мы раздавали иностранцам листовки в первый раз, и мы хотели сделать об этом ролик

– Наша акция вчера была достаточно короткой, мы этим занимались где-то полчаса. Нашей целью было даже не раздать листовки. Я позвала своих друзей, прекрасных операторов, – Машу Павлову, Беату Бубенец, Пашу Емелина, – чтобы они походили с нами и поснимали. Мы раздавали иностранцам листовки в первый раз и хотели сделать об этом ролик. У нас был небольшой плакатик "Free Sentsov", и мы хотели постоять с этим плакатиком, чтобы ребята это сняли и сделали ролик. Но ролик мы не досняли, зато сняли другой ролик – о нашем задержании.

–​ Как на ваши действия реагировали болельщики?

Я не смешиваю футбол и политику!

– Очень по-разному, это зависело от степени их опьянения. Кто-то был более пьян, кто-то менее пьян. Была пара трезвых людей, а остальные были в разной степени опьянения. Пьяные сразу говорили: "Давайте свободу, срочно! Всех отпускать! Свободу Сенцову!" Те, которые что-то соображали, начинали говорить: "Я ничего про это не знаю. Это политика, я не смешиваю футбол и политику. Не надо мне вашей политики". Были люди, болельщики постарше, которые читали листовки и говорили, что это очень важно: "Спасибо! Мы дадим почитать нашим друзьям. Свобода – это очень важно. И очень плохо, что чемпионат проводится в стране, где есть политзаключенные, еще и в большом количестве".

– А встретился ли вам человек, который слышал про дело Олега Сенцова и его голодовку?

– Нет, вчера из иностранцев никто не знал. Мы шли по Никольской и всем подряд раздавали листовки на английском и испанском, и человека, который бы знал об этом, не было.

– Как произошло ваше задержание? Из-за футболок с изображением Сенцова?

Мы пришли в отделение, и нас попросили задержаться

– Да нет, полиция не знает, кто такой Олег Сенцов. Вчера в участке я пробыла достаточно большое количество времени, там было очень много полицейских, и Росгвардия, и полицейские в белом, очень много мужчин и женщин, я у каждого спрашивала: "Знаете ли вы, кто такой Олег Сенцов?" – и никто не знал. Полицейские к нам подходили в самом начале, но мы от них как-то отбоярились, потому что мы не стояли в пикете, никаких нарушений у нас не было. Потом мы узнали, что задержана Наталья Савоськина, которая раздавала листовки, и мы пошли в отделение узнавать о ее судьбе. Нас попросили тоже задержаться. То есть мы добровольно туда пришли, своими ноженьками. Я в протоколе написала, что я не была задержана, а пришла сама в это отделение! И сама ушла.

– Как вели себя с вами полицейские, которые вас задерживали?

Были очень грубые полицейские, были хорошие полицейские

– Очень по-разному. Были очень грубые полицейские, были хорошие полицейские. Какая-то начальница, женщина, показала на клетку и сказала: "Вообще, вы должны были быть там же, но я посмотрела, что вы такие чистенькие, и мы вас в эту клетку не посадили". Я говорю: "Спасибо вам большое!" Был мужчина, который охранял вход в отделение, у него был ретро-автомат какой-то, он был в белой праздничной форме, я его спросила, кто такой Олег Сенцов, и он ответил: "Мне вообще насрать с высокой колокольни, кто такой ваш Олег Сенцов! – это цитата. – Мне, в отличие от вас, американцы доллары не платят за это все". Причем он не старый, молодой, и все равно в голове какие-то такие представления, как у старичка, о всемирном заговоре американцев, Госдепе, Фонде Сороса... Я там всех агитировала, и было несколько полицейских, которые сказали, что погуглят, постараются узнать, что за Сенцов такой, что мы так за него впрягаемся.

– Почему вы поддерживаете Олега Сенцова?

Я пообщалась с кучей народа, никто из них не знал, кто такой Олег Сенцов

– У меня это произошло абсолютно спонтанно. Был десятый день голодовки Олега Сенцова. Так получилось, что в этот день я пообщалась с целой кучей народа моего возраста, и ни один из них не знал, кто такой Олег Сенцов. Это москвичи с хорошими зарплатами, с полным информационным доступом, у них по несколько гаджетов у каждого, и никто из них не знал. Я уже испытывала абсолютную физическую боль, когда перепощивала прямоугольничек от Аскольда Курова в Фейсбуке о том, что Олег Сенцов голодает такой-то день, такой-то день, мне было больно, что я это пощу и ничего не делаю вообще. На десятый день я поняла, что люди вообще не знают, кто такой Олег Сенцов, и подумала: я же не какое-то медийное лицо, и если я выложу это в интернет, не будет миллионов просмотров, лайков, я маленький человек, и мне надо идти к маленьким людям и рассказывать, кто такой Сенцов. Я решила, что мне надо написать листовку, кто такой Олег Сенцов. Захожу в Фейсбук, а там – свеженький пост Антона Долина "Сенцов. Ликбез", где все очень четко и хорошо написано. Я написала Антону, спросила, можно ли использовать этот текст для листовок для раздачи, он сказал: "Конечно! Вперед!" На следующий день я их распечатала в типографии, позвонила своей подруге: "Есть на вечер одно мероприятие. Пойдем листовки про Сенцова раздавать?" Она говорит: "Ну, пойдем!" И все, так и началось, с одиннадцатого дня мы стали ходить. Очень разные люди к нам в разные дни присоединялись. Наш основной "листовочный штаб" – это я, художник Алиса Сафина и режиссер Оксана Бычкова. И к нам, когда могут, присоединяются наши друзья, есть даже суперзвездные имена, даже режиссер Борис Хлебников раздавал листовки. Много наших знакомых поучаствовали в этом, я их всех люблю, большая им за это человеческая благодарность, – рассказала актриса Театра.doc Мария Чупинская.

О своем участии в акциях в поддержку Олега Сенцова Радио Свобода рассказал актер Театра.doc Григорий Гандлевский, который также вчера раздавал листовки иностранным болельщикам и оказался в полиции:

На наших глазах происходит очень большая несправедливость

– На наших глазах происходит очередная очень большая несправедливость. Здесь я в первую очередь подумал о том, что Олегу в его положении было бы очень приятно узнать, что незнакомые ему люди принимают участие в его судьбе и за него здесь переживают. В театральных кругах, особенно в Театре.doc, о его деле знают и много говорят. Вообще, к сожалению, об этом знают очень мало. И даже милиционеры, которые задержали нас, не знают, кто такой Олег Сенцов.

–​ Вы пошли в центр Москвы, на Никольскую улицу, чтобы раздать листовки с рассказом о том, кто такой Олег Сенцов, иностранным футбольным болельщикам. Не секрет, что он начал голодовку во время чемпионата мира по футболу, чтобы привлечь как можно больше внимания. Каковы ощущения от вашего вчерашнего похода, удалось ли вам привлечь внимание?

Болельщики наглядно увидели, как у нас все работает

– Кто-то принимал живое участие и все прочитывал до конца, с удовольствием фотографировался с нашим плакатом "Free Sentsov", но самое главное, мне кажется, что болельщики видели доброжелательных, симпатичных молодых людей, которые рассказывали им о какой-то несправедливости и вседозволенности российских властей. И тут же они увидели, как этих симпатичных людей отряд ОМОНа ведет по Никольской и задерживает, они наглядно увидели, как у нас все работает.

–​ Как болельщики реагировали на ваше задержание?

– Они смотрели на все это вытаращенными глазами. Пока мы проводили свое время в ОВД, туда приходили несколько болельщиков, которые потеряли свои паспорта, и мы тоже им об этом рассказывали. Мы будем и дальше выходить на улицы. Человек погибает, и нужно всеми способами стараться и что-то придумывать для его спасения, – рассказал актер Театра.doc Григорий Гандлевский.

Ранее с призывом немедленно освободить украинских политзаключенных Олега Сенцова, Станислава Клыха, Владимира Балуха и Александра Шумкова к России обратился Госдеп США. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Хизер Нойерт.

В заявлении упоминаются другие узники совести, содержащиеся в российских тюрьмах. Это чеченский правозащитник Оюб Титиев, представитель религиозной организации "Свидетели Иеговы" Деннис Кристенсен, пятеро проповедников-сайентологов и больше десятка мусульманских последователей турецкого богослова Саида Нурси.

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму, свою вину не признал. 14 мая он объявил голодовку с требованием выпустить из российских тюрем всех украинских политзаключенных, которую не прекращает до сих пор. Сенцов неоднократно заявлял, что будет держать ее "до конца".