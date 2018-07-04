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На Чистых прудах задержаны сотрудники "Театра.doc"

На Чистых прудах задержаны девятеро сотрудников "Театра.doc". Об этом сообщила "Медиазоне" актриса Мария Чупринская.

По ее словам, сотрудники театра решили погулять на Чистых прудах после спектакля, когда к ним подошли пятеро "амбалов", представлявшиеся то свидетелями, то гражданскими активистами и полицейский в форме.

Они стали со смехом предупреждать сотрудников театра, что скоро их задержат, и угрожать, что причину задержания — употребление алкоголя или наркотиков — придумают позже. С сотрудниками театра также задержали молодого человека, который пришел к своей девушки. Еще одну актрису не задержали, но ударили в живот.

Сейчас сотрудники театра находятся в ОВД "Басманное".

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