Велаяти: Иран выведет войска из Сирии, только если попросит Асад

Иран выведет свои войска из Сирии, только если об этом попросит официальный Дамаск. Об этом заявил советник по международным вопросам верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти во время визита в Россию.

Отвечая на вопросы во время заседания "Валдайского клуба" в пятницу, Велаяти сказал, что иранские "военные советники" находятся в Сирии, чтобы "защищать" эту страну от террористов и от Соединенных Штатов. Мнение Израиля относительно их пребывания в Сирии Тегеран не интересует, сказал советник иранского лидера. При этом он подчеркнул, что Иран координирует свои действия в Сирии с Россией.

Накануне Али Велаяти встретился в Кремле с Владимиром Путиным. Кремль сообщает, что среди других тем обсуждалась и ситуация в Сирии.

В Сирии находятся, по различным оценкам, тысячи иранских военных – главным образом, бойцов Корпуса стражей исламской революции. Кроме того, на стороне сирийского президента Башара Асада воюют проиранские вооруженные группировки из Ливана ("Хезболла"), Ирака, Афганистана. Вооруженное присутствие Ирана в Сирии называют неприемлемым Израиль и Соединенные Штаты.

На встрече с Владимиром Путиным в Кремле в среду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, по сообщениям СМИ, пытался убедить президента России повлиять на Иран, чтобы тот вывел свои войска по крайней мере с юга Сирии. Сообщалось также, что уход Ирана из Сирии может стать одной из тем переговоров Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля. Велаяти в пятницу подчеркнул, что Тегеран не будет вести переговоры с США.

Али Акбар Велаяти объявлен властями Аргентины в международный розыск: его подозревают в причастности к взрыву в еврейском центре в этой стране в 1994 году.