В Петербурге активистку арестовали за пикет в поддержку Сенцова

Суд в Санкт-Петербурге арестовал на пять суток активистку движения "Солидарность" Ольгу Смирнову, задержанную во время пикета в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Ее признали виновной в неподчинении полиции, сообщается в Telegram-канале объединенной службы городских судов.

За время проведения чемпионата мира по футболу в России Смирнова приняла участие в нескольких акциях в поддержку объявившего голодовку украинского режиссера. Активистку несколько раз задерживали и один раз поместили под административный арест.

14 мая Сенцов, осужденный в России по обвинению в терроризме, начал голодовку с требованием освободить из российских тюрем и колоний украинских политзаключенных. Акции в его поддержку регулярно проходят в Москве, Киеве и других городах. В Кремле заявили, что общественный резонанс не повлияет на решение о возможном обмене Олега Сенцова.