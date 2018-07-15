США: российские хакеры угрожают избирательной инфраструктуре

Глава Министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен выразила уверенность в том, что элементы избирательной системы страны по-прежнему уязвимы для атак российских хакеров.

Выступая перед вице-губернаторами штатов, Нильсен привлекла внимание к тому, что американское разведсообщество "постоянно наблюдает зловредные действия различных структур, направленные против элементов нашей электоральной инфраструктуры". По ее словам, "выборы несомненно являются приоритетной мишенью для государственных и негосударственных кибервзломщиков и троллей, которым поручено воздействовать на результаты выборов в Америке".

Вместе с тем, Нильсен подчеркнула, что мероприятия, осуществляемые Россией в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс, не могут сравниться по своим масштабам с теми, что предшествовали выборам президента США в 2016 году. Она также отметила, что эти мероприятия направлены скорее на дезориентацию и раскол американского электората, нежели на конкретных политиков или партию.

Накануне Генпрокуратура США предъявила обвинения во вмешательстве в американские выборы 2016 на стороне противников Демократической партии 12 офицерам кибервойск российского ГРУ.