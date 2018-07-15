США и КНДР провели переговоры о возвращении останков военных

Делегации США и Северной Кореи встретились в воскресенье в пограничном пункте Пханмунджом для переговоров по вопросу возвращения останков американских военных, погибших в годы войны на Корейском полуострове. Об этом сообщило южнокорейское агентство Рёнхап.



Первоначально встреча должна была пройти 12 июля, однако северокорейская сторона отложила встречу, сославшись на то, что не успела достаточно подготовиться к ней.



Более семи с половиной тысяч американских военных считаются пропавшими без вести со времен Корейской войны 1950-1953 годов. По данным Пентагона, КНДР ранее признавало существование 200 останков американских военных.